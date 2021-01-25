В Моторном бюро рассказали, почему стали меньше платить за страховщиков-банкротов

В 2020 году выплаты по обязательствам относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) страховщиков, признанных банкротами, сократились на 68% по количеству и на 69% по сумме выплат, составив 601 выплату на сумму 13,2 млн грн. Доля таких выплат в общем количестве — 9,3%, в сумме — 6,1%. Об этом говорится в сообщении Моторно-транспортного бюро.

Фото: bankruptcy-ua.com

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С чем связано сокращение выплат

Сокращение выплат по этой статье связано с тем, что в предыдущем, 2019 году, МТСБУ осуществило выплат по СК-банкротам на значительно большую сумму, чем во все предыдущие годы (только по СК «Украина» было уплачено 32,7 млн грн).

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Cколько выплачено

По обязательствам 6 страховщиков, которые прекратили работу на рынке ОСАГО, но еще не признаны банкротами в установленном законодательством порядке, сделано 463 выплаты путем возврата базового гарантийного взноса (БГВ) таких страховщиков в фонд МТСБУ на общую сумму почти 10 млн грн. Удельный вес таких выплат в общем количестве — 7,2%, в сумме выплат — 4,7%.

Еще одна существенная и постоянно растущая статья выплат по ФЗП МТСБУ — выплаты по водителям льготных категорий. В 2020 году осуществлено ​​рекордное количество таких выплат — 1168 шт. (+ 18% к показателям 2019) на общую сумму 37,4 млн грн (+ 26,5%). Удельный вес таких выплат также вырос — с 13,7% по количеству в 2019 году до 18,1% в 2020 году, и с 13,9% до 17,3% соответственно по сумме.

За последние пять лет выплаты по незастрахованным выросли в 2,5 и 3,5 раза по количеству и суммам соответственно, тогда как в целом количество и сумма выплат по гарантийному фонду Бюро выросли всего в 1,3 и 1,8 раза.

Традиционно незначительные показатели по количеству и сумме выплат составляют выплаты по ДТП по вине неустановленного транспортного средства: 123 выплаты на сумму 6 млн грн.

Наименьшее количество выплат сделана по случаям, где имели место противоправные действия третьих лиц: 9 выплат на сумму 0,3 млн грн.

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Источник: МинФин