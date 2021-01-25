В 2020 году сумма сомнительных финопераций составляла более 76 миллиардов — Госфинмониторинг

В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины остановила сомнительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем или направленных на финансирование терроризма, на общую сумму 76,2 млрд грн. Об этом сообщило ведомство на официальном сайте.

Фото: finbalance.com.ua

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Объемы расследований

Госслужба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины направила в правоохранительные органы в 2020 году 1036 материалов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По данным Госфинмониторинга, сумма финансовых операций в этих материалах составляет 76,2 млрд грн.

Из них, как отмечает служба, 204 материала связаны с подозрением в коррупционных деяниях. Сумма финансовых операций в указанных материалах составляет 8,1 млрд грн.

Также в правоохранительные органы передано 75 материалов, касающихся финансирования терроризма/сепаратизма. Среди лиц, к которым применены санкции Госфинмониторинга, причастные к международной террористической группировке «Исламское государство Ирака и Леванта», незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, имевшие незаконные связи с РФ.

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Ранее

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. С тех пор онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль преимущественно подпадают высокорискованные сделки.

29 сентября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект № 3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Документ предлагал внести изменения в закон о финмониторинге.

Источник: МинФин