В 2020 году Нацбанк получил более 2 миллиардов от банков-банкротов

Национальный банк за 2020 год получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 2,18 млрд грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: flickr.com

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Откуда поступило больше всего средств

Больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам — 1,02 млрд грн.

Также частично задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков погашены за счет:

реализации заложенных неплатежеспособными банками объектов недвижимого имущества — 228,8 млн грн;

обращения Национальным банком взыскания на недвижимое имущество путем приобретения его в собственность на общую сумму 357,8 млн грн;

реализации в пределах исполнительного производства заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 73,4 млн грн;

получения средств от погашения задолженности по заложенным Национальному банку кредитным договорам на общую сумму 252,3 млн грн;

других источников погашения задолженности на общую сумму 248,0 млн грн.

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Самые дорогие пулы

По самым высоким ценам в 2020 году реализовано пул имущественных прав по кредитным договорам, переданным ПАО «КБ «Надра» в залог Национальному банку — 187,4 млн грн, а также объект недвижимого имущества, переданный ПАО «ВиЭйБи Банк» в ипотеку Национальному банку — 60,7 млн грн.

В течение 2020 года Национальный банк согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной ценой реализации 12,25 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной цене реализации в размере 14,9 млрд грн.

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Задолженность неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования в 2020 году сократилась с 44 млрд грн до 41,7 млрд грн по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Всего с 2017 года Национальный банк получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 8,4 млрд грн.

Источник: МинФин