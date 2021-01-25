Татьянин день на валютном рынке: что будет происходить с курсом

Последний понедельник января на валютном рынке пройдет под воздействием нескольких основных факторов:

Фото: mind.ua

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1) Начало периода основных выплат НДС экспортерам. Традиционно это работает против гривны, так как получив гривну от государства — экспортеры становятся менее сговорчивы по курсу на межбанке и не торопятся «задешево» продавать валюту. Снижение предложения в сочетании с сохранением спроса и спекулятивными раскачками курса в течение дня — играет против нацвалюты на торгах;

2) Приближение отчетной даты и активизация клиентов по закрытию всех своих валютных и гривневых обязательств в конце месяца. Компании будут спешить закрыть свои сделки на первое число, а сокращение с сегодняшнего дня карантинных ограничений только усилит эту тенденцию и отразится на статистике торгов. По расчетам «Минфина» объем операций 25 января составит $160−190 млн при совершении до 460−510 сделок;

3) Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Как местные, так и иностранные инвесторы сейчас достаточно активны на первичном и вторичном рынке ОВГЗ. Последние аукционы проходили успешно для чиновников и в этот вторник они также выставляют привлекательные для покупателей бумаги. Часть иностранцев уже с сегодняшнего дня будет концентрировать гривну под предстоящий аукцион и станет постепенно продавать валюту в необходимых для этого объемах. Ключевое для нерезидентов в этой ситуации — доходность облигаций и курс, по которому они будут заходить на этот рынок и котировки, по которым они затем будут фиксировать свои результаты в валюте. Поэтому, если иностранцы решат, что сегодняшний курс межбанка их устраивает — мы увидим Ситибанк с продажей валюты под их операции;

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4) Действия НБУ. На прошлой неделе Нацбанк не выходил на межбанк с интервенциями и постарается делать это в крайних случаях и в эти дни. Только в случае активных колебаний на рынке в связи с серьезными перекосами спроса и предложения — регулятор выйдет на торги. А в основном при скачках курса продажей недостающей валюты займется Укргазбанк.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 25 января будут в пределах: доллар — коридор 28,05 — 28,30 грн, евро — коридор 34,07 — 34,42 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,05 — 28,35 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 33,80 — 34,50 грн при спреде до 35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах коридора 34,00 — 34,35 грн при спреде до 25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,95 — 28,16 грн и продажа 28,25 — 28,35 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,15 — 28,20 грн и продажа 28,23 — 28,28 грн.

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Источник: МинФин