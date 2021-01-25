Mastercard готова предложить высокоточные AI-решения, которые помогут банкам сократить убытки

Международная платежная система Mastercard разрабатывает высокоточные модели прогнозирования, при этом алгоритм ее AI-моделей постоянно обновляется. Об этом заявил руководитель отдела Mastercard по кредитным рискам и разработке решений на основе искусственного интеллекта (AI) Амин Дхала, пишет pymnts.com.

Фото: finstat.info

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Что предлагается

«Используя комбинацию технологии моделирования, дополнительных элементов данных, допустимых законодательством страны, и непрерывного анализа, мы можем разрабатывать высокоточные модели, которые способны прогнозировать кредитный риск в любой среде», — подчеркнул Амин Дхала.

По его словам, преимущество искусственного интеллекта состоит также и в том, что технология способна собирать необходимые данные из множества различных потоков и объединять их в единую, персонализированную модель для каждого клиента, учитывая его характерные черты поведения. Потребитель что-то покупает в интернете, и даже эти данные вводятся в модель и в дальнейшем влияют на расчет рисков.

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Чем поможет банкам

Амин Дхала заявил, что инновационные AI-технологии способны значительно повысить качество управления рисками в реальном времени, особенно учитывая, что в последние 10 месяцев сфера потребительских финансов демонстрирует нестабильность. Поэтому правильное управление рисками становится критически важным для финансовых организаций. Кроме того, следует помнить о росте числа случаев мошенничества, а также неплатежеспособности заемщиков.

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Все это может помочь банкам уменьшить на десятки миллионов долларов их убытки, а также привлечет к данной сфере внимание компаний, оказывающих финансовые услуги по всему миру. По словам представителя Mastercard, искусственный интеллект способен предоставить гораздо больше с точки зрения защиты финансовых организаций от рисков.

В будущем решения на основе AI позволят сохранить на высоком уровне отношения между кредитной организацией и потребителем, одновременно обеспечивая более эффективную защиту от рисков невыплаты кредита.

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Источник: МинФин