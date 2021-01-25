Главное за понедельник: позитивный месседж всем инвесторам мира, охота за доходностью и выход из локдауна

Последняя неделя января: есть ли риск девальвации гривны

Торги по доходности новых ОВГЗ между потенциальными инвесторами и Минфином обострятся. От того, как пройдет аукцион в этот вторник, во многом будет зависеть, как затем поведут себя ресурсный и валютный рынки.

Официально: Минфин и IFC подписали кредитное соглашение по Укргазбанку на 30 миллионов евро

Укргазбанк и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали кредитное соглашение, по которому банк получит кредит в 30 млн евро с правом IFC конвертировать ее в долю в акционерном капитале финучреждения.

Сегодня стартует Всемирный экономический форум в Давосе. О чем будут говорит

«Давосская неделя» — пятидневная встреча политических и деловых лидеров со всего мира — начнется в понедельник, 25 января, в режиме онлайн накануне отложенной в этом году встречи Всемирного экономического форума.

Охота за доходностью. В начале 2021 года инвесторы вложили миллиарды в активы развивающихся рынков

В начале 2021 года инвесторы вложили миллиарды долларов в активы развивающихся рынков, окунувшись в неистовую погоню за доходностью на фоне непрекращающегося потока стимулов со стороны центральных банков.

В Украине закончился жесткий локдаун. Что теперь

25 января в Украине закончился введенный из-за эпидемии коронавируса жесткий карантин. Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: МинФин