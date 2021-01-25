Евросоюз хочет оказать финансовую поддержку жертвам криптопреступлений

На днях в парламент ЕС на рассмотрение была подана петиция об учреждении фонда жертв криптопреступлений. Для пополнения этого фонда предлагается взимать с криптовалютных транзакций небольшую комиссию, которая и будет наполнять фонд. Об этом сообщает coindesk.com.

Фото: news.rambler.ru

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Что предлагается

Данная петиция была подана юристом Джонатаном Леви. Цель предложения -внедрение «нормативного механизма компенсации жертвам», у которых были украдены цифровые активы путем мошенничества, взлома или вымогательства. На данный момент петицию подписали уже 44 сторонника.

Предлагается ввести общеевропейскую комиссию в размере 0,0001 цента за одно евро в криптовалютном эквиваленте с каждой транзакции.

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Стоит отметить, что Джонатан Леви представляет интересы клиентов, которые понесли убытки на сумму $60,7 млн. К его инициативе присоединились представители владельцев 240 тыс. счетов, пострадавших от мошеннических действий, случившихся на платформе ирландской криптовалютной биржи Bitsane. По словам Леви, при нынешних ценах деньги жертв, потерянные на ирландской бирже, составили бы $1,2 млрд.

«Жертвы рухнувшей ирландской криптовалютной биржи Bitsane все еще ждут правосудия», — сообщил он, добавив, что ирландские власти «практически ничего не добились» в ходе расследования по факту хищения средств пользователей Bitsane.

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Напомним

Рынок настороженно реагирует на пикообразный рост цен некоторых активов, опасаясь одномоментного обвала их котировок. Среди инвесторов растет беспокойство по поводу «мыльных пузырей» на финансовых рынках. В первую очередь в фокус попали криптовалюта биткоин и акции крупных технологических компаний США. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании Deutsche Bank.

Джанет Йеллен, новый министр финансов США, заявила, что криптовалюты — это повод для «особого беспокойства».

Общее количество криптовалют, переданных и полученных незаконными организациями, по сравнению с незаконной долей всего объема транзакций криптовалют, 2017−2019

Источник: 2020. Аналитика криптопреступлений. Исследование Moscow Digital School

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Источник: МинФин