Цены на золото выросли благодаря слабому доллару
Цены на золото укрепились в понедельник, так как доллар оставался под давлением, а инвесторы искали признаки прогресса в согласовании новых стимулов в США. Об этом пишет investing.com.
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Что с ценами на золото
Спотовая цена на золото выросла на 0,54% до $1.862,61 за тройскую унцию к 14:17.
«Очевидно, что экономика достаточно хрупкая, поэтому у фискальных и монетарных стимулов много поддержки, и как таковой доллар остается относительно слабым, что может поддержать золото», — сказал независимый аналитик Росс Норман.
«Рынок ищет катализатор — мы можем получить его и на этой неделе — у нас в среду заседание FOMC (комитет ФРС по операциям на открытом рынке), и есть определенные ожидания, что процентные ставки останутся на прежнем уровне».
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Двухдневное заседание ФРС США начнется во вторник.
Избранный президент Джо Байден на прошлой неделе представил проект мер стимулирования пострадавшей от пандемии коронавируса экономики США объемом $1,9 триллиона.
Индекс доллара к корзине основных валют оставался вблизи недельных минимумов, делая золото дешевле для держателей других валют.
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Палладий подорожал на 0,55% до $2.366,04 за унцию, серебро прибавило 0,91% до $25,63 за унцию. Цена на платину увеличилась на 1,14% до $1.111,04.
Какие факторы способствуют росту стоимости золота:
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Чрезмерное накачивание крупнейших экономик деньгами;
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Повторные волны эпидемии и появления новых штаммов «коронавируса»;
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Медленное восстановление торговли из-за торговых споров;
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Восстановление экономики Китая, как одного из крупнейших потребителей золота.
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Источник: МинФин