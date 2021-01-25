Биткоин вряд ли уже превысит уровень в $40 тысяч — JPMorgan
Стратеги инвестиционного банка JPMorgan считают, что биткоину не удастся установить новый максимум, и предупредили о возможном снижении цены. Об этом пишет Bloomberg.
Фото: liter.kz
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Что прогнозируют аналитики
Курс биткоина может остаться ниже $40 тыс. Показателем этого процесса эксперты считают снижение денежного потока в главный криптофонд Grayscale.
Аналитики JPMorgan убеждены, что приток денег в Grayscale Bitcoin Trust, на который приходится львиная доля активов — $20 млрд, достиг своего пика. «Сейчас покупательный импульс со стороны институциональных инвесторов недостаточно силен, чтобы биткоин мог преодолеть отметку в $40 тыс.», — подчеркнули эксперты.
В инвестбанке также заявили, что трейдеры, применяющие импульсную стратегию, продолжат закрывать позиции по фьючерсным контрактам на биткоин. «Это только усилит негативный эффект на стоимости криптовалюты», — отметили в JPMorgan.
Сколько стоит биткоин сейчас
На 18:52 по Киеву 25 января BTC стоит $33 852, согласно данным investing.com.
В интерактивной таблице на «Минфине» биткоин 25 января на 18:42 по Киеву стоил $33 846.
Что предшествовало
Цена биткоина выросла в 2020 году на 700%. И если еще в марте прошлого года за один биткоин давали всего $3,85 тыс., то 7 января 2021 года он достиг $40 тыс.
За последние две недели курс биткоина снизился на 17%.
Стоимость биткоина 22 января упала до $28 800, что является самым низким показателем за последние три недели.
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Источник: МинФин