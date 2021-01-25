Аналитики прогнозируют падение доллара к большинству валют

В наступившем 2021 году доллар США, вероятно, будет падать против большинства валют. Денежная накачка со стороны американских властей сделает свое дело. Об этом заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Фото: glavcom.ua

3

Прогноз аналитика

«Мы ожидаем, что в 2021 году доллар остается единственной мировой резервной валютой. Его курс ослабнет. Но о его глобальном падении не может быть и речи, так как мировой рынок капитала и международная торговля ведется за доллар США. Хотя, конечно, вес американской валюты в данных операциях постепенно снижается», — отметил аналитик.

По его словам, если все получится, то у мировой экономики возрастет аппетит к риску. Глобальные спекулянты будут покупать акции, облигации и валюты развивающихся стран.

Читайте также: Мир снова полюбил наличку: разбираемся почему

Разуваев уточнил что пока именно приток капитала в США позволяет Америке компенсировать дефицит торгового баланса. Однако ситуация изменится, что приведет к ослаблению курса доллара.

Статистика США

Статистика США за ноябрь зафиксировала второй по величине за всю историю месячный приток капитала в объеме $149,2 млрд.

Иностранцы активно покупают американские акции. Американских акций было куплено в ноябре на $61,9 млрд, а за последние шесть месяцев — на $200 млрд.

Читайте также: Сильный доллар. Министр финансов США против девальвации курса

Важным фактором притока капитала является распродажа американскими инвесторами иностранных акций и облигаций на $23.3 млрд в ноябре и $140 млрд за шесть месяцев.

Напомним

В ноябре 2020 года американский доллар упал к ведущим мировым валютам к минимуму с апреля 2018 года.

В середине ноября аналитики Citigroup рассказали, что в 2021 году курс доллара может упасть на 20%. По их мнению, это произойдет в том случае, если вакцины против коронавируса получат широкое распространение и помогут оживить экономику и торговлю.

Кроме этого, на курс американской валюты может повлиять политика низких ставок Федеральной резервной системы США, по которой инвесторы будут переходить из американских активов в международные.

Источник: МинФин