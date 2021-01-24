За почти 30 лет Украина привлекла около $50 миллиардов ПИИ. Польша — $240 миллиардов

Как отметил на обсуждении Национальной экономической стратегии-2030 директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, начиная с первых лет независимости украинская экономика привлекла около $50 млрд по показателю FDI Stock.

Фото: sharespro.ru

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За этот же период в Польше было накоплено около $240 млрд таких инвестиций, что почти в 5 раз больше, подчеркнул Криволап.

Что происходит с ПИИ

По мнению главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, в 2020 году практически остановились поступления в Украину прямых иностранных инвестиций (ПИИ): за 11 месяцев их отток из Украины составил около $200 млн. «С учетом инвестиций резидентов Украины за границу — „минус“ $540 млн, в том числе путем изъятия доходов прямым инвестором — „минус“ $1,2 млрд», — поясняет Данилишин на своей странице в фейсбуке.

Для сравнения: за аналогичный период 2019 года в Украину поступили ПИИ в сумме $5,1 млрд, из которых $3,1 млрд составили реинвестированные доходы прямого инвестора.

Кирилл Криволап на сегодняшнем заседании приводит и такие цифры: в 2019 году прямые иностранные инвестиции в Украине были в 3 раза меньше переводов трудовых мигрантов. «Прямые иностранные инвестиции выросли на 7% в 2019 году и были в 3 раза меньше чем переводы от трудовых мигрантов», — подчеркнул он.

«Пандемия COVID-19 навредила экономикам стран всего мира, и Украина не стала исключением. В результате пандемии те цифры ПИИ, которые мы видим по стране за девять месяцев 2020 года, — худшие за 20 лет», — подтвердила ситуацию партнер-учредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital Елена Кошарная во время обсуждения НЭС-2030.

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Как это влияет на экономику

Недостаточно быстрый прогресс в реализации структурных реформ и неопределенность с дальнейшими перспективами преодоления эпидемии covid-19 определяют мизерные объемы иностранных инвестиций в экономику Украины. Это не позволяет, по мнению Данилишина, в полной мере раскрыть производственный потенциал украинской экономики.

«Вместе с оттоком портфельных инвестиций в долговые ценные бумаги правительства и корпоративного (в том числе банковского) сектора на уровне $1,9 млрд, чистый отток средств из Украины по финансовому счету за 11 месяцев 2020 года составлял $7,7 млрд, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый приток средств по финансовому счету составил $9 млрд», — добавил председатель Совета НБУ.

Елена Кошарная добавила, что с целью изменения ситуации бизнес настроен на сотрудничество с украинским правительством, прежде всего, для проведения судебной реформы. «Мы все должны действовать для решительного продвижения судебной реформы, поскольку Украина занимает 105-е место среди 141 страны по независимости судебной системы. Мы должны поддержать введение в Украине рынков капитала, товаров и энергетики и запустить механизмы привлечения инвестиций…», — сказала глава Horizon Capital.

При этом Кошарная подчеркнула, что к 30-й годовщине независимости Украины следует поставить цель — внедрить судебную реформу, реформы рынков капитала и инвестиционные реформы.

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Источник: МинФин