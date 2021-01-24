Финансы

Во время локдаунов наиболее востребованы на рынке труда водители, продавцы и грузчики (исследование)

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На рынке рабочих вакансий при жестких карантинных ограничениях (период с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года и 11 февраля — 11 марта 2020 года) наиболее популярными среди профессий были водители, продавцы и грузчики. Об этом говорится в пресс-релизе компании OLX Работа.

Фото: unn.com.ua

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Профиль лидеров

Профессия водителя была самой популярной на протяжении всего 2020 года. Кроме того, что их чаще ищут, еще и готовы платить больше, чем в 2019 году — 19 тыс. грн в среднем по стране.

На втором месте в рейтинге специалистов, которые больше всего понадобились в локдаун января 2021-го и марта 2020-го, оказались продавцы. Сравнивая зарплаты, в этот карантин им стали предлагать 9,5 тыс. грн, что также на одну тысячу больше, чем в прошлом году.

В отличие от первого локдауна, где активно искали поваров, на этот раз на третьем месте оказались грузчики со средним заработком 10,25 тыс. грн в месяц.

10 самых нужных рабочих специалистов накануне январского локдауна 2021 года, средняя з/п (по количеству объявлений):

  • Водитель — 19 тыс. грн
  • Продавец — 9,5 тыс. грн
  • Грузчик — 10,25 тыс. грн
  • Охранник — 10,5 тыс. грн
  • Слесарь — 15 тыс. грн
  • Курьер — 13,5 тыс. грн
  • Повар — 10,25 тыс. грн
  • Швея — 11 тыс. грн
  • Уборщик — 6 тыс. грн
  • Разнорабочий — 11 тыс. грн

    • Кого искали работодатели

    За месяц до январского локдауна работодатели разместили больше предложений не только в торговой и транспортной отраслях — более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно. С начала декабря активно размещали вакансии для студентов и начинающих свой карьерный путь — около 1 тыс. новых объявлений за месяц.

    Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанную сферу, а также в сферу сервиса и быта.

    Интересно, что накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров. Кроме того, что вырос спрос на этих специалистов из-за популярности доставки, претендентам на эти вакансии стали предлагать в среднем на 2,5 тыс. грн больше.

    Перед первым локдауном в марте 2020-го студентов искали меньше — 886 новых вакансий за месяц. Такая же ситуация с представителями сервиса. А вот специалисты сферы производства и строительства наоборот были в пятерке самых востребованных.

    Кто искал работу

    Как отмечается в исследовании, накануне январского локдауна активно откликались на вакансии агросферы. «В среднем на одно объявление с 11 декабря по 11 января откликалось 10 человек. При этом в сельском хозяйстве искали меньше специалистов среди других рабочих сфер», — отмечают аналитики.

    Вторая активная группа претендентов — студенты — с показателем 9,7 человека на объявление. На третьем месте — строители, а именно 8 человек на вакансию.

    В первый локдаун ситуация была несколько иной. Наиболее заинтересованными в работе были студенты и те, кто в начале своего карьерного пути. Далее те, кто интересовался сферой строительства, и только затем представители агросферы — 8 человек на объявление.

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    Интересно

    Аналитики одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы и найма Glassdoor опубликовали список из 20 профессий, спрос на которые больше всего снизился во время пандемии. В результате они впоследствии окажутся в зоне риска, как писал «Минфин».

    Несмотря на это специалисты в области программного обеспечения, аналитики и тестировщики, а также дипломированные медсестры останутся среди самых высокооплачиваемых профессий в США в ближайшие 10 лет.

    Что известно о компании OLX Работа

    Это онлайн-сервис № 1 для поиска и размещения вакансий в сегменте рабочих профессий. Ресурс входит в тройку лидеров по поиску персонала в Украине. Ежемесячно рубрику OLX Работа посещают 2,4 млн пользователей. Ежедневно объявления на платформе размещают 20 тыс. работодателей. База сервиса насчитывает более 43 тыс. актуальных предложений по трудоустройству. 13% всех вакансий приходится на работу за границей.

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    Источник: МинФин

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