В прошлом году почти 6 тысяч украинцев открыли бизнес в Польше. На чем зарабатывают

За 2020 год в Польше на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей — граждан Украины. По этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Фонда социального страхования Польши (ZUS — Zaklad Ubiezpieczen Spolecznych).

Фото: korrespondent.net

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Тенденции

Украинцы пока являются крупнейшей группой иностранцев-предпринимателей и составляют 25% общего количества иностранцев, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории Польши. В Опольском воеводстве, например, граждане Украины составляют традиционно еще больший процент (45−50%) относительно всех предпринимателей из-за рубежа.

В 2020 году в Польше было зарегистрировано 5916 предпринимателей — украинских граждан, тогда как в 2019-м — 4871.

В Аналитическом центре компании Gremi Personal отмечают несколько тенденций, связанных со стартом бизнеса украинцев в Польше. Часто граждане Украины приезжают в Польшу и начинают работать на производстве как физические лица. Позже, после адаптации, интеграции в польское общество и изучения языка, украинцы приобретают опыт работы на польском предприятии. Впоследствии они или занимают менеджерские позиции, или открывают собственный бизнес.

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Направления бизнеса, интересующие украинцев

Среди сфер бизнеса, на которые украинцы обращали внимание в допандемический период, были популярная HoRECA (гостиницы, рестораны, кафе), салоны красоты, торговля.

В 2020 году это преимущественно небольшое или крафтовое производство, широкий спектр консалтинга. Торговля осталась. Значительно возросла доля услуг в сфере креативной индустрии (СММ, IT, маркетинг и PR, видеопродакшн и т. д.).

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Источник: МинФин