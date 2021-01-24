В Офисе Президента прогнозируют: 2021-й будет годом экономического роста
Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Фото: liga.net
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Факторы роста
Росту могут способствовать выполнение Украиной «домашнего задания» по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций.
«Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики», — отметил он в интервью одному из украинских СМИ.
Советник Президента подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.
Ожидания
«Ожидание на 2021 год положительное», — подчеркнул Олег Устенко.
По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства. И есть надежды, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.
Как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.
«После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го Президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. В целом международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали „тихие гавани“, сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций», — отметил он.
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Вместе с тем наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего «домашнего задания», в частности по созданию качественного инвестклимата, защите права собственности, улучшению судебной системы и др.
Напомним
- Согласно данным НБУ, экономика Украины сократилась в 2020 году на 4,4%.
- От еще большего падения ВВП Украины удержали сферы торговли, строительства и телекоммуникаций, получившие прибыль в 2020 году.
- По итогам января-сентября внутрення торговля единолично, вопреки кризису в экономике, сформировала на 22 млрд грн больше валового продукта, чем за аналогичный предыдущий период (в сопоставимых ценах, по данным Госстата).
- Наибольший вклад по объемам в производство национального продукта внесли аграрии с переработчиками — более 23% ВВП страны.
- В структуре занятости населения по видам экономической деятельности в топ-5 отраслей входят торговля, сельское хозяйство, промышленность, образование и логистика.
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Источник: МинФин