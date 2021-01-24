Пандемия все еще представляет угрозу для мировой экономики — Лагард

Пандемия коронавируса до сих пор создает большие риски для еврозоны и мировой экономики. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает CNBC.

Фото: tranio.ru

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Влияние пандемии и новые ограничения

«Начало кампаний по вакцинации в Еврозоне является важным шагом в урегулировании кризиса в сфере здравоохранения. Тем не менее, пандемия и дальше создает серьезные риски для здоровья населения, а также для еврозоны и мировой экономики», — подчеркнула Лагард.

Европейские лидеры надеются ускорить вакцинацию в ближайшие месяцы, чтобы как сдержать распространение вируса и его негативное влияние на экономические процессы.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, попросила государства — члены провести вакцинацию не менее 70% взрослого населения к лету 2021 года.

Новый год начался с более строгих социальных ограничений и национальных запретов во многих из 19 стран, в которых действует единая валюта. Германия на этой неделе (18−24.01.21), например, продлила национальную изоляцию до 14 февраля. Нидерланды объявили, что на следующей неделе (25−31.01.21) будет введен комендантский час. Франция решила усилить комендантский час в начале этого месяца, а Португалия закрыла школы с пятницы, 22 января.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в ЕС зарегистрировано более 16 млн случаев заражения сovid-19 и более 400 тыс. смертей.

Новые ежедневные случаи заболевания сovid-19 в основных европейских странах (в среднем за 7 дней)

ЕЦБ готов к действию

В условиях экономической неопределенности ЕЦБ заявил, что готов обновить свою политику в случае необходимости. «Мы по-прежнему готовы скорректировать все наши инструменты по мере необходимости, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к нашей цели», — заявила Лагард 21 января на заседании Европейского центрального банка по вопросам политики.

Основная цель политики ЕЦБ — достичь уровня инфляции, близкого, но ниже 2%. Однако официальные лица уже заявили, что не ожидают, что это осуществимо в ближайшие месяцы.

В декабре прошлого года Европейский центральный банк оценил рост ВВП в еврозоне в 3,9% на 2021 год и 2,1% на 2022 год.

Между тем, Управляющий совет ЕЦБ 21 января сохранил процентные ставки и огромную программу стимулирования без изменений. Основные операции ЕЦБ по рефинансированию, маржинальная кредитная линия и депозитная линия останутся на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно.

«Наши меры вместе с мерами, принятыми национальными правительствами и другими европейскими учреждениями, по-прежнему имеют важное значение для поддержки условий банковского кредитования и доступа к финансированию, особенно для тех, кто больше всего пострадал от пандемии», — заметила Лагард.

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Ожидания

«По мере того, как программа вакцинации набирает обороты в еврозоне, экономика должна начать восстанавливаться после весны», — сказал Джозеф Литтл, главный стратег HSBC Global Asset Management в исследовательской записке.

«Несмотря на перспективу восстановления, ЕЦБ, вероятно, еще долгое время будет сохранять спокойствие, поскольку экономика упала примерно на 7% меньше, чем год назад», — добавил он.

Многие экономисты ожидают, что ЕЦБ сохранит свою политику неизменной в обозримом будущем, даже если карантины продолжатся и после марта.

«Даже если некоторые из этих рисков реализуются, последствия для политики будут ограниченными», — подчеркнул в электронном письме Эндрю Кеннингем, главный экономист Capital Economics по Европе.

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Что предшествовало

В декабре 2020 года ЕЦБ активизировал свою масштабную программу стимулирования, чтобы поддержать восстановление экономики в регионе. Его Программа срочных закупок в связи с пандемией была продлена до марта 2022 года — на покупку облигаций на общую сумму 1,85 трлн евро ($2,25 трлн). Это позволяет правительствам еврозоны получать более низкие ставки при заимствовании на публичных рынках.

Однако существуют сомнения относительно того, как еврозона справится в 2021 году после падения ВВП на 7,3% в прошлом году, согласно прогнозам ЕЦБ.

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Источник: МинФин