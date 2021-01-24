Новые валютные правила от НБУ: что будет с курсом (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» услышите о новом постановлении НБУ, которое меняет валютные правила. Мы также расскажем, как ограничение цены на газ может отразиться на отношения между Украиной и МВФ, и дадим прогноз курса валют.

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Главные вопросы

1) Нацбанк принял постановление о либерализации валютного рынка. В нем много важных аспектов. Валюту теперь можно будет менять в терминалах, у людей появится шанс выгоднее разместить доллар на депозитах и покупать валюту в кредит. Мы расскажем о ключевых изменениях.

2) Будет ли сервис покупки-продажи на условиях «форвард» интересен банкам и на чем они будут зарабатывать?

3) Власть решила в ручном режиме ограничить цены на газ. Насколько оправданно такое решение и как оно может повлиять на отношения Украины с МВФ?

4) Новый президент США Джо Байден объявил о запланированной новой программе поддержки экономики объемом $1,9 триллионов. Как это может повлиять на курс доллара, цену золота и рынок акций?

5) Прогноз курса доллара и евро, цен на золото и серебро на период с 21 по 27 января.

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Источник: МинФин