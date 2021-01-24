Минфин представил рейтинг банков, которые купили больше всего ОВГЗ в 2020 году
Министерство финансов отмечает, что крупнейшими инвесторами в ОВГЗ остаются украинские банки: по состоянию на конец 2020 года их доля в общей структуре собственников ОВГЗ составила 52%. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: delo.ua
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По данным Минфина, в 2020 году он привлек 382,3 млрд грн в госбюджет путем размещения ОВГЗ (в т. ч. путем размещения гривневых ОВГЗ — 251,6 млрд грн, а валютных — $3,8 млрд и 0,8 млрд евро).
Рейтинг первичных дилеров
Как показывает министерство, на первичном рынке наибольший объем ОВГЗ приобрел Приватбанк, а лидером торгов ОВГЗ на вторичном рынке стал Ситибанк.
В целом рейтинг первичных дилеров выглядит следующим образом:
|Первичный рынок
|Вторичный рынок
|Приватбанк
|Ситибанк
|Укргазбанк
|ОТП Банк
|Ощадбанк
|Укргазбанк
|ОТП Банк
|ПУМБ
|Укрэксимбанк
|Райффайзен Банк Аваль
|Ситибанк
|Альфа-Банк
|Райффайзен Банк Аваль
|Кредобанк
|Кредобанк
|Ощадбанк
|ПУМБ
|банк «Пивденный»
|Альфа-Банк
|Укрэксимбанк
|банк «Пивденный»
|Приватбанк
|Укрсиббанк*
|Укрсиббанк*
* В августе 2020 года Укрсиббанк был исключен из списка первичных дилеров за невыполнение требований по обеспечению покупки ОВГЗ при их размещении.
Структура собственников ОВГЗ
- Портфель ОВГЗ в собственности банков вырос на 54% — с 337 млрд грн до 519 млрд грн.
- Доля НБУ в общем портфеле ОВГЗ уменьшилась с 40,7% в 2019 году до 32,5% по результатам 2020 года.
- Юридические лица увеличили свою долю более чем в 2 раза. Количество облигаций в их собственности выросла с 26 млрд грн до 58 млрд грн (доля в общем портфеле составила 5,8%).
- В 2020 году облигации в собственности физических лиц выросли на почти 14% — с 9,7 млрд грн до 11,1 млрд грн.
- В течение 2020 года портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился с примерно 117 млрд грн до 85 млрд грн (8,5% от общего объема ОВГЗ в обращении). Однако за первые три недели 2021 года количество ОВГЗ в собственности нерезидентов выросло почти на 6 млрд — до 90,9 млрд грн.
По оперативным данным Министерства финансов, доля государственного долга в гривне в конце 2020 года составила 38,2%.
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Источник: МинФин