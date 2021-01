Мексика оштрафовала ряд глобальных банков за манипулирование на рынке облигаций

Антимонопольная комиссия Мексики планирует оштрафовать несколько крупных мировых банков и индивидуальных трейдеров после того, как пришла к выводу, что в начале прошлого десятилетия они сговорились манипулировать ценами на облигации в песо. Об этом сообщает Bloomberg.

Что произошло

Bloomberg предполагает, что вероятнее всего антимонопольная комиссия оштрафует Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, JPMorgan и др. Следственный орган комиссии обнаружил доказательства заговора мексиканских подразделений Barclays, Bank of America, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Deutsche Bank и JPMorgan Chase & Co, а также Banco Santander Mexico и местного подразделения Citigroup Citibanamex. Агентство отмечает, что, скорее всего, это будет касаться именно их.

Решение мексиканской антимонопольной комиссии занимает около 2000 страниц.

Оно стало результатом начавшегося в 2016 году расследования, в ходе которого была изучена деятельность банков и трейдеров в течение 10 лет подряд.

Регулирующий орган по ценным бумагам и банков в Мексике провел собственное расследование и в конце 2018 года оштрафовал шесть глобальных банков и трейдеров на общую сумму чуть более $1 млн за манипулирование объемом торговли облигациями.

Что ждет банки

Согласно мексиканскому законодательству, банки могут быть оштрафованы на 10% от дохода их местных подразделений, но пока до конца неизвестно, все ли будут оштрафованы и сколько именно они будут платить. Согласно записям на сайте антимонопольной комиссии, в деле также дали показания 11 действующих и бывших трейдеров.

В прошлом году Barclays и JPMorgan согласились выплатить в общей сложности $20,7 млн для урегулирования судебных исков в Нью-Йорке, поскольку их мексиканские филиалы вступили в сговор с другими банками с целью продажи мексиканских облигаций по завышенным ценам пенсионным фондам США. Американский судья позже отклонил обвинения в адрес других банков, заявив, что он не обладает юрисдикцией для возможных манипуляций в Мексике.

Что решили 24 января

Антимонопольный орган Мексики оштрафовал семь банков на общую сумму $1,5 млн, что составляет лишь 4% от возможных штрафных санкций после четырехлетнего расследования предполагаемой фальсификации цен на рынке облигаций песо, говорится в Bloomberg News.

На общую сумму 29,4 млн песо из потенциальных 680 млн были оштрафованы Deutsche Bank AG, Barclays Plc, Bank of America Corp., местное подразделение Citigroup Inc. Citibanamex, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander Mexico SA и JPMorgan Chase & Co.

Deutsche Bank и Barclays получили два самых больших штрафы — 8,7 млн песо и 6,35 млн песо соответственно.

На 11 торговцев, личности которых не разглашали, наложены штрафы всего в размере 5,7 млн песо из возможных 108,5 млн песо.

Штрафы незначительные по сравнению с миллиардами долларов, которые Barclays и Deutsche, например, заплатили еще в 2015 году для погашения обвинений со стороны американских, британских и европейских регуляторов. Антимонопольная комиссия может штрафовать компании до 10% их доходов, когда они ведут себя на рынке, как картель, но максимальные штрафы, перечисленные в документах, были меньше, а фактические штрафы — совсем на самом низком уровне.

Новые правила

После расследования зафиксированных цен, которое произошло после мирового финансового кризиса 2008−2009 годов, банки ввели жесткие ограничения на чаты, что затрудняет организацию заговора.

Представитель антимонопольной комиссии, известный как Кофес, подвергся политическому давлению после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что законодатели должны передать функции автономных регуляторов страны в федеральные министерства.

Однако сообщения местных СМИ внушили надежду, что штрафы могут быть гораздо больше, поскольку имели место неточные данные о фальсификации цен на аукционах центральных банков.

