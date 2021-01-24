Какие страны были популярными для покупки недвижимости в 2020 году (рейтинг)

Какие страны выбирали тысячи покупателей недвижимости за рубежом и почему они делали такой выбор в 2020 году — в ежегодном рейтинге портала Prian.ru.

Фото: ubr.ua

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Как подчеркивает главный редактор портала Филипп Березин, на Турцию, Болгарию и Испанию приходится более трети всех обращений — это несомненные лидеры спроса последних лет, и их показатели сравнимы. Первенство же (с незначительным преимуществом) Болгарии в 2020 году обеспечило внимание и покупателей, и продавцов — особенно во время первого локдауна, когда были закрыты все границы, а потенциальные клиенты ждали «космических» распродаж. «Недорогая недвижимость в такие периоды привлекает особое внимание, а на Балканах по-прежнему есть очень бюджетные варианты», — подчеркивает Березин.

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Топ-10 лидеров покупательского спроса

Болгария: № 1. Спустя пять лет, несмотря на пандемию и закрытые границы. Интерес к недорогим местным квадратным метрам вырос — плюс 20% относительно прошлого года. Особенно увеличилось число запросов из Тель-Авива, Ташкента, Алматы и Нур-Султана, Украины и Беларуси. А еще активно недвижимостью стали интересоваться местные жители — позитивный знак для любого рынка.

Турция: спрос относительно прошлого года снизился, но незначительно — минус 6%. После трех весенних месяцев простоя — «началось». Сначала в Турцию поехали украинцы и белорусы, с июля — россияне. И продажи взлетели. Активнее всего интересовались турецкой недвижимостью жители Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Алматы, Киева. Покупали — традиционно — в Стамбуле, Аланье и на всем средиземноморском побережье.

Испания: третье место и 15% спад спроса. Впрочем, учитывая жесточайший локдаун, можно констатировать: идея испанского дома у моря актуальна. Весной авиасообщение прекратилось, стройки остановились, офисы агентств недвижимости и нотариусов закрылись. Иностранцы впервые с 2017 года снизили активность — выжидали. Хотя не все.

Из важного: цены незначительно, но выросли; ипотеку брали реже (но брали). Интересовались же более всего — традиционно — домами и виллами на Коста-Бланке, квартирами в Барселоне.

Италия: цены в стране растут, а вот активность инвесторов с Восточной Европы по понятным причинам снизилась (правда, в пределах статистической погрешности — менее чем на 1%). Важнее, что ожил местный рынок.

Итальянцы вспомнили про южные регионы, где за те же деньги можно купить больше. Покупатели чаще всего искали жилье в южной Калабрии, реже — в северных Ломбардии и Лигурии. Оно и понятно: там другие клиенты и другой спрос (стоимость квадратного метра на юге от €700 до €1 тыс., а, например, в Милане от €3 тыс. до €10 тыс.).

Германия: прогнозируемо стабильна. Но все равно удивляет. Цены растут — и как! Спрос на жилье при низких процентных ставках все выше. За год интерес восточноевропейской аудитории вырос почти на 17%. Несмотря на рост цен, сюда все еще можно прийти с небольшими бюджетами. Этим многие пользуются. Около 65% покупателей интересуются недорогими — до €100 тыс. — объектами под аренду.

Больше всего — 5−7% – на аренде зарабатывают в городах-сателлитах (30 минут езды от мегаполисов). Главные инвестиционные направления — Тюрингия, Саксония, Северный Рейн — Вестфалия.

Финляндия: страна повысила свои позиции в рейтинге — плюс 30% относительно 2019 года. Главный товар — как и 10 лет назад — дача в наиболее востребованном у русскоговорящих покупателей регионе Юго-Восточной Финляндии.

Примерно такой же спрос на квартиры в Хельсинки — самый надежный «товар» Суоми. Рост интереса можно объяснить и большим (из-за пандемии) вниманием к загородной недвижимости, в том числе со стороны русскоязычных граждан Финляндии.

Черногория: в этой стране жители Восточной Европы — главные иностранные покупатели 14 лет подряд. Привлекают — отсутствие ограничений на покупку недвижимости, безвизовый въезд (после пандемии страна открыла границы одной из первых) и невысокие цены. Они в прошлом году особо не росли, на новостройки уж точно.

Привлекает и действующий закон, по которому собственник объекта любой стоимости может получить ВНЖ. Паспортная же программа скорее наделала много шума, чем стала массовой. Большинство же думает не о паспорте, а о традиционных курортах — Баре, Будве, Которе, Тивате, Подгорице.

США: интерес покупателей по-прежнему сосредоточен на Калифорнии, Нью-Йорке, а самый желанный штат — Флорида. Покупают для инвестиций: цены растут, и этот год для рынка не исключение. Большинство покупателей состоятельные люди, с бюджетом от $500 тыс. Вообще Штаты — одна из стран, по которым запросы приходят в основном на дорогие объекты.

Чехия: спрос со стороны русскоязычных клиентов снизился вроде бы существенно — минус 32%, но на нет не сошел. Местные квадратные метры дорожают, быстрее всего — в столице. Ипотечные кредиты на рынке стали еще доступнее: в ноябре ставка достигла минимума с марта 2017 года — 1,98%.

Плюс власти страны отменили 4% налог на покупку вторичной недвижимости (новостройки этим налогом и раньше не облагались). Прага — лидер спроса, но Брно и Теплице не отстают.

Грузия: ворвалась в топ-10. За 2020 год интерес покупателей недвижимости из стран постсоветского пространства вырос на 47%. Упрощенный визовый режим, низкие цены и налоги (0,05−2,00% в зависимости от местоположения объекта и дохода семьи), заявляемая отдача от аренды (7−10% годовых). Традиционно главные направления для покупателей — Тбилиси и Батуми.

Динамика рейтинга

Место в рейтинге 2020 Динамика за год 2019 2018 1 Болгария +1 Турция Испания 2 Турция -1 Болгария Болгария 3 Испания – Испания Турция 4 Италия – Италия Германия 5 Германия – Германия Италия 6 Финляндия +2 Чехия Чехия 7 Черногория +2 США США 8 США -1 Финляндия Кипр 9 Чехия -3 Черногория Греция 10 Грузия +4 Кипр Финляндия 11 Греция – Греция Черногория 12 Кипр -2 Таиланд Таиланд 13 Франция – Франция Франция 14 Эстония +4 Грузия Латвия 15 Латвия – Латвия Канада 16 Израиль +3 Канада Швейцария 17 Таиланд -5 ОАЭ Великобритания 18 ОАЭ -1 Эстония ОАЭ 19 Великобритания +1 Израиль Грузия 20 Канада -4 Великобритания Словения 21 Литва +10 Португалия Израиль 22 Словения +3 Швейцария Эстония 23 Португалия -2 Хорватия Португалия 24 Швейцария -2 Доминиканская Республика Австрия 25 Доминиканская Республика -1 Словения Доминиканская Республика 26 Хорватия -3 Польша Хорватия 27 Египет +5 Австрия Вьетнам 28 Индонезия +19 Норвегия Венгрия 29 Польша -3 Нидерланды Норвегия 30 Австрия -3 Вьетнам Нидерланды

Рейтинг составлен на основе анализа запросов более 6 млн потенциальных покупателей, которые искали на портале недвижимость за рубежом в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

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Источник: МинФин