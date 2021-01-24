Фондовый рынок начинает новый этап. «Украинская биржа» провела первые сделки РЕПО с контролем рисков

21 января инвестиционная компания «Универ Капитал» и Альфа-Банк осуществили первые операции РЕПО с контролем рисков на «Украинской бирже». Об этом на своей странице в фейсбук написал директор ИГ «Универ» Александр Куликов.

Фото:segodnya.ua

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«Я уверен об этом будут рассказывать на лекциях в университете. Украинский фондовый рынок начинает новый этап жизни», — написал он.

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По словам партнера iPlan.ua, соучредителя бизнес сообщества BOARD Василия Матия идет речь об операции РЕПО с ОВГЗ.

«Благодаря тому, что Расчетный центр как клиринговая организация будет брать дополнительное обеспечение в случае невыполнения своих обязательств одной из сторон, операция становится значительно надежнее и интереснее для рынка, ведь нивелирует риски нарушения своих обязательств одной из сторон соглашения», — написал он в комментарии.

«Впервые банки и инвестиционные фирмы смогут проводить операции кредитования, не зная, клиента, который получает эти средства. То есть, не подписывая договор с каждым заемщиком, не тратя время на финансовый мониторинг клиента, не проводя кредитные комитеты и тому подобное. Быстро, удобно, дешево. Конечно, все не так уж и просто. Клиент должен иметь залог — пока это только ОВГЗ», — прокомментировал в фейсбуке событие экс-президент ИГ” Универ «Тарас Козак.

Что такое операция РЕПО

Операция РЕПО — финансовая операция, состоящая из двух частей и при которой заключается единственное генеральное соглашение между участниками рынка о продаже (покупке) ценных бумаг на определенный срок с обязательством обратной продажи (покупки) в определенный срок или по требованию одной из сторон, по заранее оговоренной цене.

По своей экономической сути операция РЕПО — это кредитная операция, в которой ценные бумаги используются как обеспечение.

Источник: МинФин