Финкомитет предлагает изменить налоговый кодекс из-за закона об инвестнянях

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендует парламенту изменить Налоговый кодекс в рамках закона об инвестиционных нянях. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады, пишет Лига.

Фото: ukrinform.ua

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Что предлагают изменить

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект № 3761 во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице с учетом поправок комитета», — указано в сообщении.

Закон предлагает предоставить временно, до 1 января 2035 года, налоговые льготы для инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

Также во втором чтении комитетом был рассмотрен проект закона № 3762 о внесении изменения Таможенный кодекс.

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Законопроектом предлагается установить, что до 1 января 2035 года освобождается от налогообложения ввозной пошлиной оборудования, ввозимого на территорию Украины при реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Предыстория

17 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 3760 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 2456 «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

Зеленский, еще во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2020 года, заявил, что украинская власть подготовила программу Investment nanny, чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину.

Инвесторы с начала кризиса вывели из рынков развивающихся стран рекордные $ 83 млрд. Это самый большой отток капитала в истории, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

Источник: МинФин