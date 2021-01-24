Банки провели реструктуризацию кредитов по спецпроцедуре на почти 63,7 миллиарда

С начала действия Закона «О финансовой реструктуризации» (апрель 2017 года) открыта 41 процедура реструктуризации на сумму 65,2 млрд грн. Из них 40 процедур на сумму 63,68 млрд успешно завершены. Об этом сообщила на страницах Юридической газеты глава Секретариата финансовой реструктуризации Юлия Костецкая.

Фото: alexcredit.ua

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«97% процедур завершены успешно, в результате чего между должниками и кредиторами достигнута договоренность и подписаны планы реструктуризации», — уточнила она.

Итоги действия Закона

На сегодня сумма успешных процедур с применением норм Закона составляет 16% NPL корпоративного сектора. Активнее всего банки и должники пользовались ими в течение 2019−2020 годов:

2017 год — сумма процедур равнялась 8 млрд грн, что составляло 1,6% от общего NPL корпоративного кредитного портфеля;

2018 год — сумма процедур равна 27,54 млрд грн, или 5% от общего NPL корпоративного кредитного портфеля;

2019 год — 44,85 млрд грн, или 10% от общего NPL корпоративного кредитного портфеля.

На 4 января 2021 года сумма процедур составила 65,18 млрд грн, или 16% от общего NPL корпоративного кредитного портфеля.

В разрезе отраслей экономики

Должники — основные пользователи Закона, которые уже реструктуризировали задолженность, принадлежат ко многим секторам украинской экономики.

Закон имеет ограниченный срок действия — до октября 2022 года.

«Мы надеемся, что еще многие заемщики и кредиторы воспользуются преимуществами в урегулировании проблемной задолженности, которые он предоставляет», — подытожила Юлия Костецкая.

В чем заключается смысл Закона

Суть этого нормативного акта заключается не только в добровольном урегулировании проблемной задолженности между банком или другим финансовым учреждением и должником, но и в сбалансировании преимуществ такого урегулирования для всех сторон процесса:

объективное уменьшение финансовой нагрузки;

сохранение жизнеспособного бизнеса;

сохранение хорошей кредитной истории для должников, которые имеют временные финансовые трудности;

налоговые и нормативные льготы для кредиторов и должников.

Почему существует потенциальный спрос на применение Закона

По данным Министерства финансов Украины, потенциал для урегулирования проблемных корпоративных кредитов остается высоким, и прежде всего у кредиторов государственных банков:

уровень неработающих кредитов банков Украины остается значительным;

почти половину объема кредитного портфеля банков составляют неработающие кредиты (48%, или 536 млрд грн), из которых 73%, или 391 млрд грн, аккумулировано в банках государственного сектора;

государственные банки получили новые независимые советы, одной из ключевых задач которых является утверждение стратегии управления проблемными активами и оперативного плана ее реализации для решения проблем, связанных с большими объемами проблемных активов;

объем NPL банковской системы вырос на 1%, или на 5,5 млрд грн, объем работающего портфеля — на 1%, или на 3 млрд грн;

банки государственного сектора сократили объем неработающих кредитов на 2%, или на 6 млрд грн.

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Источник: МинФин