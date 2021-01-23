Украина занимает 120-е место по развитию финансового рынка — глава НКЦБФР

Украина сегодня занимает 120 место по развитию финансового рынка среди 125 стран. Об этом заявил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев,передает «Укринформ».

Фото: polygraf.net

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Развитие финрынка

«На сегодняшний день Украина занимает 120 место среди 125 стран по развитию финансового рынка. Наше законодательство очень существенно отстает. Мы получили хороший шанс, подписав Европейскую ассоциацию, и сегодня мы имеем четкий вектор развития и приближения нашего финансового права в ЕС», — отметил Хромаев.

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По его словам, за последние 18 месяцев Украина «сделала мощный шаг»: приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг» (т.н. закон о «сплите»), закон о деривативах.

Однако, как отметил Хромаев, остаются законопроекты, которые стоит принять, чтобы финансовый рынок имел надлежащую законодательную базу.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 20 января, на заседании Правительства был представлен проект меморандума, в котором заложено видение развития фондового рынка в Украине. Одним из ключевых шагов развития этого рынка премьер-министр Денис Шмыгаль назвал открытие Украинского международного финансового центра (УМФЦ), что может начать работу в 2023 году.

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Председатель НКЦБФР Тимур Хромаев отметил, что новый финансовый центр будет базироваться на пяти учреждениях:

консультационный совет,

бюро по связям с инвесторами,

арбитражный центр,

универсальная биржа,

финансово-инфраструктурный холдинг.

По мнению Хромаева, реализация проекта по запуску УМФЦ позволит ускорить экономический рост и улучшить общее благосостояние населения.

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Источник: МинФин