В 2020 году налички в обращении стало больше. В НБУ назвали причини

В течение 2020 года объем наличных денег в обращении в Украине увеличился на треть, или на 133,4 млрд грн и составляет 558,5 млрд грн. Об этом говорится в данных пресс-службы НБУ на странице в фейсбук.

Фото: mind.ua

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Сколько монет и банкнот в обращении

Из 558,5 млрд грн наличности, находящейся в обращении по состоянию на 1 января 2021, банкнот — 555,1 млрд грн (3 млрд шт), а монет — 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт).

Как отметили в НБУ, на одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и платежных оборотных монет (на начало 2020 года — 70 и 182 шт. соответственно).

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Каких банкнот и монет больше всего в обращении

Среди банкнот — номиналом 200 гривен, а среди монет — номиналом 10 копеек (24,0% и 29,2% от общего количества в обращении соответственно).

Также с октября 2019 года в обращении появилось уже 65,3 млн шт. банкнот (2,2% от общего количества банкнот в обращении) высокого номинала 1000 гривен.

Чем обусловлено увеличение

В НБУ отметили, что такое увеличение наличности — не уникальное явление, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.

«Это обусловлено как общим ростом финансовых сбережений, так и спросом на ликвидные активы вследствие неопределенности относительно распространения коронавируса, продолжительности карантина и соответствующих ограничений. Поэтому наличные дольше задерживаются в обращении — с конца марта прошлого года поступления в банки снизились, хотя выдача оставалась относительно неизменной», — говорится в сообщении.

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Больше всего снизились поступления в кассы банков по платежным картам и за приобретенную иностранную валюту.

Что на счетах банков

Несмотря на рост наличных денег в обращении в 2020 году существенно росли также объемы средств на счетах банков. Как следствие, соотношение наличных и денежной массы осталось практически на уровне прошлых лет.

Прогноз НБУ

По мнению Национального банка, по мере уменьшения неопределенности спрос на наличные постепенно будет ослабевать.

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Источник: МинФин