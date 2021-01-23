Рефинанс НБУ. Два банка получили 256 миллионов

Национальный банк на тендере 22 января предоставил двум банкам 256 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых. Об этом говорится в данных регулятора.

Фото: epravda.com.ua

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«Национальный банк Украины сообщает, что 22 января состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 2-х банков на сумму 256 млн грн по процентной ставке в размере 6,00% годовых», — говорится в сообщении.

Предыстория

Национальный банк на тендере 6 января предоставил трем банкам 492 млн грн рефинансирования сроком до 84 дней под 6% годовых.

30 декабря, на последнем в 2020 году тендере НБУ, Райффайзен Банк Аваль получил 3,1 млрд грн рефинансирования под залог пула активов.

18 декабря НБУ предоставил 9,27 млрд грн рефинансирования для пяти банков на срок до 84 дней под 6,0% годовых.

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Источник: МинФин