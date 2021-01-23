Разрыв между бедными и богатыми сократился — Bloomberg

Пандемия коронавируса непропорционально поразила страны с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование лауреата Нобелевской премии Ангуса Дитона из Принстонского университета.

Фото: nv.ua

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Снижение неравенства началось еще в 2007 году, однако в прошлом году оно оказалось гораздо более значительным, пишет Корреспондент.

«Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран», — подчеркнуло издание.

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Приводятся в пример Соединенные Штаты. В этой стране с высоким доходом на душу населения в среднем — самое большое количество граждан, скончавшихся от коронавируса.

«Ситуация может измениться, поскольку пандемия продолжается, а более богатые страны улучшают доступ к вакцинам. Но огромное количество смертей от коронавируса в самых богатых странах мира, таких как США, Великобритания и Швеция, по-прежнему поражает», — отметил Ангус Дитон.

В исследовании также отмечается, что страны, решившие не вводить жесткий карантин ради защиты экономики, особой выгоды не получили.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что глава Международного валютного фонда заявила, что организации требуется больше ресурсов для выделения странам-должникам более масштабной помощи. Георгиева обратила внимание на шаткое состояние мировой экономики и на увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми государствами.

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Источник: МинФин