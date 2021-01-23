Пятничный валютный рынок: неужели короткая передышка

Похоже, валютный и ресурсный рынки уже окончательно отыграли новость о сохранении Нацбанком учетной ставки на том же уровне 6% годовых, а других особых новостных «возбудителей» сегодня не было. Поэтому межбанк вошел в свой обычный пятничный ритм с постепенным снижением активности перед выходными.

Фото: politeka.net

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С переменным успехом, но все же позитивно для гривны. Предложение оказалось выше спроса и за день доллар просел с 28,19/28,21 до 28,14/28,16 гривен. Котировки евро почти не изменились и сессия 22 января по евровалюте завершилась уровнем 34,2520/34,2763. НБУ на рынок не выходил.

Ход торгов:

Предложение превышало спрос и доллар с утренних 28,19/28,21 гривен к 11:00 подешевел до 28,16/28,18 гривен, к 12:00 — до 28,14/28,16 гривен, а на обед дилеры пошли при котировках 28,135/28,155 гривен. Спекулянты пытались активно «покачать» курс, но это особого успеха не имело. В некоторые моменты и покупатели, и продавцы просто брали паузу и снимали свои заявки, не желая подыгрывать спекулянтам.

В итоге, почти до окончания активной фазы торгов котировки находились в пределах уровня 28,135/28,155 гривен за доллар. Но ближе к 15:00 нервы у нескольких покупателей не выдержали и они почти одновременно стали выходить на межбанк со своими основными суммами. Это ненадолго вздернуло котировки до 28,15/28,17 гривен к 15:00 и до 28,155/28,175 гривен и выше — к 16:00. Но затем покупателей уже не осталось и зазевавшиеся продавцы уже были вынуждены опуститься до уровня 28,14/28,16 к концу сессии.

Главные события 22 января на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 28,19/28,21 гривен до 28,14/28,16 гривен к концу дня. Курс евро почти не изменился и к вечеру пятницы безналичный евро котировался в пределах 34,2520/34,2763 гривен.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,169 гривен, а официальный на 25 января 2021 года установлен на отметке 28,1648 гривен за доллар.

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Источник: МинФин