Маск пообещал $100 миллионов за лучшую технологию улавливания углекислого газа

Илон Маск выразил готовность инвестировать в лучшую технологию улавливания углекислого газа. На это основатель Tesla и SpaceX готов пожертвовать $100 млн. Об этом пишет РБК.

«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — написал Маск в Twitter.

Фото: ecolog-ua.com

6

Бизнесмен пообещал сообщить подробности того, каким образом будет производиться отбор соискателей на следующей неделе.

Сейчас в мире около двух десятков крупных заводов, которые могут улавливать около 40 млн метрических тонн CO2 в год — около 0,1% от общемирового годового объема.

Новичок в филантропии

49-летний Маск — новичок в филантропии по сравнению с другими богатейшими людьми мира, рассказал Bloomberg.

Пока известно лишь о том, что он пожертвовал более $257 млн Фонду Маска — это около 0,1% от капитала бизнесмена. Фонд, в свою очередь, за период с 2016 по 2018 год распределил $65 млн между 200 некоммерческими организациями.

Читайте также: Из чего состоит богатство Илона Маска и где его деньги

Состояние Маска

Маск стал самым богатым человеком в мире в начале 2021 года — благодаря стремительному росту акций Tesla. На 22 января Bloomberg оценивал его состояние в $201 млрд. Капитал Джефа Безоса, который находится на втором месте, составляет $193 млрд.

Читайте также: Самый богатый в мире. Илон Маск обошел Джефф Безоса

За 2020 год капитализация Tesla выросла на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500. Маску принадлежит 20% бумаг производителя, а также опционы на акции Tesla на сумму $42 млрд.

В ответ на новость о том, что он стал богатейшим человеком мира, Маск сперва пожал плечами, а потом спросил, как это богатство можно раздать, рассказывает Bloomberg. Позднее Маск сказал, что хочет перенаправить его на колонизацию Марса.

Источник: МинФин