Максимум за 1000 евро. Финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о растаможке «евроблях»

Профильный комитет ВР рекомендовал Раде принять за основу законопроекты, которые предусматривают временное установление максимальной ставки растаможки авто, которые ввозят на территорию Украины с нарушением таможенных правил («евроблях») до конца 2020 года, в 1000 евро. Такое решение было принято на заседании в четверг, передает «Укринформ».

Фото: mind.ua

5

Что предлагают в Комитете

Заместитель председателя комитета Александр Ковальчук отметил, что наработано два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

«Они предусматривают единый подход к растаможке авто без каких-либо льгот и исключений, касающихся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направлены на пополнение бюджета и облегчения работы правоохранительных органов.

Читайте также: Владельцы евроблях оказались в ловушке. Массово получают штрафы на 170 тысяч

Предлагается предоставить возможность растаможки автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1000 евро. Полученные средства депутаты предлагают направить на вакцинацию от covid-19″, — говорится в сообщении.

«В заключительных положениях законопроекта мы предлагаем средства, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования и т. д.», — сказал депутат.

Предыстория

В Украине полиция начала штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на сумму 8,5 тысячи гривен.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову способствовать работе депутатов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки «евроблях».

В конце 2019 года владельцам «евроблях» пообещали очередные льготы. В апреле 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект № 3389, предусматривающий снижение акцизов на ввоз «евроблях», однако этот документ Рада пока не рассмотрела.

В начале октября 2020 года, в ожидании доступной растаможки, владельцы авто на еврономерах массово начали получать штрафы по 170 000 грн.

Читайте также: В Украине хотят полностью поменять автомобильные налоги. Кто заплатит за евробляхи

Оформить полис автогражданки онлайн

Источник: МинФин