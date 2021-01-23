Лидеры стран ЕС договорились о новых ограничениях на путешествия

Лидеры ЕС на видеосаммите в четверг, 21 января, договорились оставить открытыми границы внутри блока с учетом продолжения борьбы с коронавирусом. Однако высказались за внедрение ограничений на несущественные поездки, сообщает Politico.

Фото: interfax.ru

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«Следует категорически не поощрять все второстепенные поездки как внутри страны, так и конечно из-за рубежа», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

И добавила, что однако для защиты единого рынка должны быть сделаны исключения для основных рабочих и грузов. Она предупредила, что сплошное закрытие границ нанесет ущерб экономике, но не поможет сдержать вирус.

Что ожидать 25 января

В понедельник, 25 января, Европейская комиссия предложит новые меры в попытке скоординировать ограничения на поездки на фоне всплеска вируса и угрозы появления новых штаммов.

Идея заключается в том, чтобы добавить на карту распространения коронавируса в государствах ЕС новую «темно-красную» категорию. Она будет применяться для регионов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне. Люди, прибывающие из этих районов, должны будут пройти тест перед вылетом или должны быть размещены на карантин по прибытии.

Комиссия также предложит новые меры безопасности для людей, путешествующих из третьих стран, среди которых Украина, учитывая требование пройти тестирование перед поездкой. Въезд в ЕС с весны прошлого года остается закрытым для большинства украинцев. Въехать могут только отдельные категории граждан.

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Что согласовали

Страны ЕС в 2020 году согласовали карту с цветовой кодировкой от зеленого (низкий риск) до оранжевого (средний риск) и красного (высокий риск). Этот шаг вызвал критику, поскольку большая часть ЕС теперь обозначена красным цветом и на карте не показаны основные различия между странами.

Лидеры ЕС также договорились о возможности согласования общих стандартов сертификатов о вакцинации для медицинских целей. Однако они оставили на потом дебаты о том, можно ли использовать эти сертификаты для путешествий, как того хотят Греция и Испания.

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Кстати говоря

Как писал «Минфин», все страны мира потратили на борьбу с коронавируса более $13 трлн. По данным экспертов, в следующем году глобальный госдолг достигнет 125% совокупного ВВП.

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Источник: МинФин