Куда украинцам можно лететь. Минздрав обновил список «зеленых» стран

Министерство здравоохранения 22 января обновило перечень стран «красной» и «зеленой» зон, учитывая показатели распространения коронавируса. Список стран с неблагоприятной эпидемситуацией увеличился до 68. Список стран опубликован на сайте Минздрава.

Фото: shpalta.media

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«Красная» зона

В «красном» списке оказалось 68 стран, в том числе добавили Сент-Винсент, островное государство Гренадины и американский Суринам.

Кроме этого, в этом списке находятся Чехия, Израиль, Португалия, Великобритания, США, Испания, Литва, Латвия, Словакия, Франция, Италия, Германия, Польша, Канада, Беларусь, Венгрия и Россия.

В красную зону попадают страны, в которых за последние 14 дней заболеваемость covid-19 на 100 000 населения была выше, чем в Украине (сейчас — 204,3).

При прибытии из стран красной зоны необходимо предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус (сделанный за 48 часов до пересечения границы) или же пройти 14-дневную самоизоляцию. Для приезжающих из стран зеленой зоны этого не требуется.

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«Зеленая» зона

В перечень «зеленой» зоны входят 125 стран, в том числе Турция, Молдова, Армения, Болгария, Греция, Азербайджан, Финляндия, Индия, Австралия и КНР.

ПОЛНЫЙ СПИСОК СТРАН

Ситуация с заболеваемостью в Украине

5348 новых случаев коронавирусной болезни covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 января 2021 года. За все время пандемии в Украине заболело — 1182969 человек.

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Источник: МинФин