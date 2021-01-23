Кандидат в министры финансов США объяснила пользу криптовалют

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен заявила, что криптовалюты и цифровые активы могут «повысить эффективность финансовой системы». Об этом говорится в письменных ответах Йеллен на вопросы финансового комитета Сената США, пишет РБК.

Фото: babel.ua

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Йеллен о криптовалюте

«Важно рассмотреть преимущества криптовалют и их потенциал для повышения эффективности финансовой системы. Если он будет подтвержден, я намерена тесно сотрудничать с советом управляющих ФРС и другими федеральными регуляторами… по вопросам внедрения эффективной нормативно-правовой базы для этих и других инноваций в сфере финансовых технологий», — сказала Йеллен.

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Она подчеркнула, что криптовалюты также используются для финансирования терроризма, отмывания денег и других целей, которые угрожают интересам нацбезопасности США.

Поэтому правительству необходимо изучить, как можно поощрять законное использование таких активов, и в то же время предупреждать нелегальную активность, резюмировала Йеллен.

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Напомним

В середине января в США появился первый криптобанк федерального уровня. Финансовый регулятор США выдал разрешение компании Anchorage на предоставление услуг по хранению цифровых активов.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что криптовалюты — это не деньги, они крайне волатильные, а их стоимость «взята с потолка». Он подчеркнул, что США существует только одна реальная валюта.

Источник: МинФин