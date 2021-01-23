Кадровые изменения. Из НБУ ушел начальник управления по работе с проблемными активами

22 января Павел Поляруш завершил работу в Нацбанке в должности начальника управления по работе с проблемными активами по соглашению сторон. Он возглавлял это подразделение с 8 апреля 2019 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото со страницы ФБ Нацбанка

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Кто будет исполнять обязанности

Исполнять обязанности начальника управления по работе с проблемными активами пока будет Евгений Булавин, начальник отдела сопровождения исполнительного производства этого управления.

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Что относится к функциям этого подразделения:

организация работы с проблемными активами НБУ;

возврат и взыскание задолженности по кредитам, предоставленным банкам Украины для поддержания ликвидности, по которым НБУ принято решение об отнесении к категории неплатежеспособных, а также по кредитам, по которым НБУ приобрел право требования в счет погашения долга по кредитам для поддержки ликвидности;

работа с юридическими лицами, в управление которым переданы непроданные активы банков, процедуру ликвидации которых начал НБУ до 22 сентября 2012 года.

Кто ушел из НБУ

25 сентября 2020 Надежда Мешенко по собственному желанию завершила работу в Нацбанке Украины на должности начальника Управления финансовых и операционных рисков.

С 7 августа 2020 Сергей Карпенко завершил работу в должности директора Департамента стратегии и развития Национального банка Украины.

С 3 августа 2020 директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко по собственному желанию завершила работу на должности.

31 июля 2020 года Совет НБУ уволил Холода Сергея с должности заместителя председателя Национального банка по собственному желанию.

29 июля 2020 гола стало известно, что из Национального банка уходит Олег Заморский, который с 7 октября 2015 года возглавляетюридический департамент регулятора.

С 23 июля 2020 года Олег Чурий прекратил исполнение полномочий заместителя председателя Национального банка Украины в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Источник: МинФин