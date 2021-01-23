Финансы
Без интервенций. На этой неделе НБУ не покупал и не продавал валюту
В период с 18 по 22 января Национальный банк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Фото: bankchart.com.uа
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Сколько валюты продали и купили с начала года
С 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $20 млн.
В период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $20 млн и продал столько же.
Всего в 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал — $3,89 млрд.
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Источник: МинФин