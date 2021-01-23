Без интервенций. На этой неделе НБУ не покупал и не продавал валюту

В период с 18 по 22 января Национальный банк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: bankchart.com.uа

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Сколько валюты продали и купили с начала года

С 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $20 млн.

В период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $20 млн и продал столько же.

Всего в 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал — $3,89 млрд.

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Источник: МинФин