В Украине созданы все необходимые механизмы для привлечения инвестиций

Во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подчеркнул, что сейчас есть все механизмы для привлечения инвестиций. «Теперь вопрос с их имплементацией», — отметил министр, пишет Укринформ.

Фото: admiralmarkets.com

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Петрашко уверен, что важная роль в этом принадлежит Офису инвестиционного совета, который сопровождает инвестора.

Инвестиционные приоритеты

Петрашко также назвал приоритеты развития Украины до 2030 года:

выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке;

достичь верховенства права, справедливых судов, защиты прав инвестора;

повысить кредитный рейтинг;

развить фондовый рынок;

внедрить надлежащее управление публичными финансами.

Уровень инвестирования в Украине, по мнению министра, должен быть не ниже, чем в соседней Польше.

Напомним

Сейчас кредитный рейтинг Украины составляет уровень В, что значительно ниже, чем у стран-конкурентов за капитал. По словам Игоря Петрашко, нужно повысить позицию Украины в международных рейтингах S&P и Fitch до уровня ВВ до конца 2022 года, до уровня ВВ + — до конца 2024 года.

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Источник: МинФин