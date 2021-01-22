В 2020 году товарооборот розничной торговли в Украине увеличился на 8,4%
За 2020 год товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 8,4% (в сопоставимых ценах) против аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Фото: ukrinform.ru
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Тенденции
Индекс физического объема оборота розничной торговли составил:
- в 2020 году относительно 2019-го — 108,4%;
- в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем — 120%, против декабря 2019 года — 113,4%.
По регионам
Из 25 областей Украины увеличили оборот розничной торговли в 2020 году 24 области, в том числе в 7 областях прирост оказался выше, чем в целом по стране.
Лидером по объемам розничного товарооборота розничных предприятий в 2020 году была Киевская область (118,7%).
Среди регионов страны лидерами оказались Запорожская область (115,7%), Черниговская (114,2%), Хмельницкая (113,2%), Кировоградская и Полтавская области (по 110,8%), а также Тернопольская область (110,2%).
Наименьшие объемы розничного товарооборота за 2020 год продемонстрировала Закарпатская область (97,3%).
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Источник: МинФин