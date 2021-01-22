Рыночная стоимость криптовалют упала на $200 миллиардов после исторического пика

Рыночная стоимость всех криптовалют в этом месяце упала почти на $200 млрд — с рекордных $1,1 трлн до $926 млрд.

Фото: maanimo.com

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Рыночная стоимость всех криптовалют в этом месяце упала почти на $200 млрд — с рекордных $1,1 трлн до $926 млрд. Об этом со ссылкой на онлайн-биржу CoinMarketCap сообщает Forbes.

Что происходило на бирже

Практически все потери приходятся на биткоин, отмечает издание. К 20:00 21 января цена одного биткоина опустилась до самого низкого уровня за более чем две недели, а стоимость всего объема этой криптовалюты упала примерно на $180 млрд по сравнению с рекордом, установленным 8 января.

Параллельно криптовалюта Ethereum дешевела на 7%, XRP — на 3,5%, Cardano — на 3%.

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Причина падения

Цена биткоина падает на фоне сигналов, подаваемых властями и аналитиками, подчеркивает Forbes. Так, аналитики JPMorgan Chase назвали биткоин «наименее надежным инструментом хеджирования рисков в периоды острого стресса на рынке», сообщил в четверг Bloomberg.

Со ссылкой на свои исследования аналитики рекомендовали не использовать криптовалюту для диверсификации портфелей на случай кризиса. Биткоин, по их мнению, не только плохо компенсирует краткосрочные просадки фондового рынка, но и из-за высокой популярности среди розничных инвесторов становится более похожим на циклические акции, цена которых сильно зависит от экономических циклов.

Кроме того, Джанет Йеллен, номинированная новым президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, во вторник заявила, что криптовалюты — это повод для «особого беспокойства», передал Business Insider.

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«Я думаю, что многие [криптовалюты] используются — по крайней мере, с точки зрения транзакций — в основном для незаконного финансирования», — сказала Йеллен. Она также заявила о необходимости изучить, как можно ограничить использование криптовалют ради борьбы с отмыванием денег.

«Биткоин демонстрирует некоторую уязвимость в конце такого мощного месяца. Он сталкивался с определенным давлением на отметке в $34 000 в среду», — заявил Forbes старший рыночный аналитик Oanda Крэйг Эрлам. Он назвал «весьма вероятным» падение стоимости криптовалюты до $30 000.

Напомним

21 января, курс биткоина на криптобирже Binance впервые за неделю опускался ниже $ 33 тыс., падая до $ 32,5 тыс.

Звездный час биткоина

В начале текущего года биткоин торговался на уровне в $ 28,9 тыс., за 8 дней он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Напомним, 7 января этого года цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс., а 9 января достигла $ 41 тыс.

За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Источник: МинФин