Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%

Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%. Однако в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 4,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) на официальном сайте.

Фото: polit74.ru

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Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.

Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки — 1,1%.

По отраслям

В перерабатывающей промышленности в декабре 2020 года к декабрю 2019-го рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 15,8%.

В целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 1,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.

По регионам

Из 25 областей Украины индексы промышленной продукции превысили 100% в 2020 году 18 областей, в том числе в 12 областях прирост оказался выше, чем в целом по стране (104,8%).

Лидером в 2020 году стала Донецкая область (123,7%).

Среди лучших регионов по показателям, превышающим уровень страны (кроме Донецкой области):

Области Декабрь'2020 к декабрю'2019, % Одесская 122,2 Винницкая 118,9 Закарпатская 115,3 Киевская 115,1 Волынская 111,8 Львовская 109,3 Тернопольская 109,3 г. Киев 108,7 Херсонская 107 Житомирская 106,9 Днепропетровская 105,9 Ивано-Франковская 105,2 Хмельницкая 104,8

Антилидерами за 2020 год стали:

Области Декабрь'2020 к декабрю'2019, % Ровенская 71,4 Николаевская 86,9 Луганская 87,1 Кировоградская 92,6 Сумская 94,6 Черниговская 97,7 Харьковская 99,4

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Источник: МинФин