Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%
Промышленное производство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%. Однако в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 4,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) на официальном сайте.
Фото: polit74.ru
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Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре 2020 года увеличилось на 3,2%.
Госстат указывает, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки — 1,1%.
По отраслям
В перерабатывающей промышленности в декабре 2020 года к декабрю 2019-го рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 15,8%.
В целом за минувший год в перерабатывающей промышленности зафиксировано снижение производства на 6,9%, в добывающей промышленности и разработке карьеров — 3,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 1,3%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 0,5% по сравнению с 2018 годом.
По регионам
Из 25 областей Украины индексы промышленной продукции превысили 100% в 2020 году 18 областей, в том числе в 12 областях прирост оказался выше, чем в целом по стране (104,8%).
Лидером в 2020 году стала Донецкая область (123,7%).
Среди лучших регионов по показателям, превышающим уровень страны (кроме Донецкой области):
|Области
|Декабрь'2020 к декабрю'2019, %
|Одесская
|122,2
|Винницкая
|118,9
|Закарпатская
|115,3
|Киевская
|115,1
|Волынская
|111,8
|Львовская
|109,3
|Тернопольская
|109,3
|г. Киев
|108,7
|Херсонская
|107
|Житомирская
|106,9
|Днепропетровская
|105,9
|Ивано-Франковская
|105,2
|Хмельницкая
|104,8
Антилидерами за 2020 год стали:
|Области
|Декабрь'2020 к декабрю'2019, %
|Ровенская
|71,4
|Николаевская
|86,9
|Луганская
|87,1
|Кировоградская
|92,6
|Сумская
|94,6
|Черниговская
|97,7
|Харьковская
|99,4
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Источник: МинФин