Нацбанк повысит учетную ставку в марте — прогноз

Нацбанк начнет цикл повышения учетной ставки в ответ на ускорение инфляции уже в марте. Такое мнение высказал в комментарии «Минфину» финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

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Эксперт обратил внимание на пересмотр макроэкономического прогноза Нацбанка. «Предполагается ускорение темпов инфляции до более 8% во 2-м и 3-м кварталах 2021 года, что выше предыдущего прогноза», — отметил эксперт. Именно эти показатели, по его мнению, и заставят регулятора начать цикл повышения учетной ставки.

То, что сегодня регулятор сохранил учетную ставку на уровне 6%, не стало неожиданностью, отметил Демкив. «Экономика Украины медленнее выходит из пандемического шока и не ожидает скорой вакцинации достаточной части населения, чтобы вернуться к нормальному укладу жизни. В такой ситуации сохранение ставки выглядело оптимальным решением», — пояснил эксперт.

Как менялась учетная ставка

21 января правление Нацбанка объявило о решении оставить учетную ставку без изменений — 6% годовых. На таком уровне она находится с июня прошлого года.

Поэтапное снижение учетной ставки началось в апреле 2019 года, когда Нацбанк снизил ее с 18% до 17,5%. После этого НБУ снижал учетную ставку еще 8 раз.

По прогнозам НБУ, в первой половине 2021 года инфляция ускорится, однако вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 и составит 5,9%.

В 2022—2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%.

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Источник: МинФин