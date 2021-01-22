Курс валют на вечер 22 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка потеряли «себя» и доллар, и евро: доллар опустился на 5 копеек на покупке и продаже, евро потерял по 1 копейке на обеих операциях.

Фото: eadaily.com

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Валюта Открытие 22 января Закрытие 22 января Изменения доллар 28,19/28,21 28,14/28,16 5/5 евро 34,26/34,28 34,25/34,27 1/1 рубль 0,3784/0,3788 0,3761/0,3766 0,0023/0,0022

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1900−28,2100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2649−34,2892 грн/евро, торги по рублю — 0,3784−0,3788 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,30 гривны. Евро покупают по 34,00 гривны, продают по 34,45 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 34,05−35,50 гривны.

Источник: МинФин