Финансы

Курс валют на вечер 22 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка потеряли «себя» и доллар, и евро: доллар опустился на 5 копеек на покупке и продаже, евро потерял по 1 копейке на обеих операциях.

Фото: eadaily.com

0

Валюта

Открытие 22 января

Закрытие 22 января

Изменения

доллар

 28,19/28,21

28,14/28,16

5/5

евро

 34,26/34,28

34,25/34,27

1/1

рубль

0,3784/0,3788

0,3761/0,3766

0,0023/0,0022

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1900−28,2100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2649−34,2892 грн/евро, торги по рублю — 0,3784−0,3788 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,30 гривны. Евро покупают по 34,00 гривны, продают по 34,45 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 34,05−35,50 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 11 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Во Франции разрабатывают летающий автомобиль на водороде для гонок

1 час ago

Встречу советников “нормандской четверки” перенесли – ОП

1 час ago

Аресты, запугивания и цензура: как Кремль готовится к акции “Свободу Навальному”

2 часа ago

Туры с ванкцинацией: сколько стоят и куда поехать

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button