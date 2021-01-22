Финансы
Курс валют на вечер 22 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка потеряли «себя» и доллар, и евро: доллар опустился на 5 копеек на покупке и продаже, евро потерял по 1 копейке на обеих операциях.
Фото: eadaily.com
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Валюта
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Открытие 22 января
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Закрытие 22 января
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Изменения
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доллар
|28,19/28,21
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28,14/28,16
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5/5
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евро
|34,26/34,28
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34,25/34,27
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1/1
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рубль
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0,3784/0,3788
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0,3761/0,3766
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0,0023/0,0022
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,1900−28,2100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,2649−34,2892 грн/евро, торги по рублю — 0,3784−0,3788 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,10−28,30 гривны. Евро покупают по 34,00 гривны, продают по 34,45 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,20 гривны, евро — 34,05−35,50 гривны.
Источник: МинФин