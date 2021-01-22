Главное за неделю: инвестируем в ценные бумаги, изучаем посредников и оплачиваем через единый счет

Сколько можно заработать на буме муниципальных облигаций: новые эмитенты и ставки

Украинские города дадут инвесторам возможность подзаработать на своих муниципальных облигациях. Кривой Рог, Полтава, Днепр, Черновцы, Житомир, Запорожье и другие — число эмитентов сильно вырастет.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Единый счет для ФОПов работает. Уплачено 2,9 миллиона гривен налогов

Более тысячи налогоплательщиков уже выразили желание платить налоги через единый счет. Уже оплачено 2,9 млн гривен.

Что будет с депозитными ставками в 2021 году

По данным Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, средняя ставка по вкладам в национальной валюте на 12 месяцев только за две недели этого года упала с 8,78 до 8,56% годовых. «Минфин» разбирался, как изменилась доходность депозитов в 2020 году и на что рассчитывать вкладчикам в 2021-м.

Что стоит за новыми валютными правилами Нацбанка и чем они обернутся на практике

Валюту можно будет менять в терминалах, у людей появится шанс выгоднее разместить доллар на депозитах и покупать валюту в кредит. А ФОПам позволят переводы между валютными счетами

Сколько можно заработать на американском фондовом рынке в 2021 году

Американский фондовый рынок уже отыграл катастрофическое мартовское падение. Но продолжит ли он ставить рекорды роста и в этом году — разбирался «Минфин».

Как инвестировать через венчурный фонд

В условиях кризиса и рекордно низких ключевых ставок инвесторы активизируют поиски лучшей доходности. В поле зрения многих попадают венчурные инвестиции. Чтобы вкладывать деньги в стартап, не обязательно быть опытным финансовым специалистом. Можно инвестировать вместе с венчурным фондом. Как это сделать — разбирался «Минфин».

Открываем счет у брокера: почему это может растянуться на 3 месяца

Каждый, кто желает инвестировать в акции иностранных компаний, начинает свой путь к фондовому рынку с открытия счета у брокера. «Минфин» тоже прошел эту процедуру и готов поделиться своим опытом.

Как купить стаж для пенсии и кому это нужно

В 2021 году повышается пенсионный возраст. С 1 апреля он сравняется для мужчин и женщин и составит 60 лет. Но не все, кто достиг этого возраста, смогут получить пенсию. Ведь для этого нужно иметь определенное количество отработанных лет. Что делать, если их не хватает, разбирался «Минфин».

Источник: МинФин