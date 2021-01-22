Финансы

Единый счет для ФОПов работает. Уплачено 2,9 миллиона гривен налогов

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Более тысячи налогоплательщиков уже выразили желание платить налоги через единый счет. Уже оплачено 2,9 млн гривен. Об этом говорится в сообщении налоговой.

Фото: hromadske.ua

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Плюсы оплаты через единый счет

Таким образом уплата налогов является комфортной, поскольку сокращает плательщикам финансовые затраты и время на формирование расчетных документов.

Что можно оплатить

Через единый счет можно оплатить все текущие платежи, налоговый долг по таким платежам и недоимку по единому взносу, денежные обязательства, определенные на основании налоговых уведомлений-решений.

Единый счет для уплаты налогов введен с 1 января 2021 года.

Как перейти на единый счет

Чтобы перейти на единый счет, необходимо осуществить три простых шага.

  • Первый — через Электронный кабинет подать «Сообщение об использовании единого счета» по форме J/F 1307001.
  • Второй — получить квитанцию ​​о включении в Реестр плательщиков, использующих единый счет.
  • Третий — предоставить в обслуживающий банк расчетные документы с указанием реквизитов единого счета на общую сумму без определения получателей или с определением получателей.

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Плательщики, которые не подали уведомление по форме J/F 1307001, продолжают платить платежи непосредственно на бюджетные/не бюджетные счета.

Новые счета для уплаты налогов

С 1 января изменились реквизиты для уплаты ЕСВ. В Государственной налоговой службе пояснили: если налоги будут уплачены на старые счета, Госказначейство их не примет и отправит обратно.
Найти реквизиты можно на сайте налоговой — там же указано, как правильно заполнить документы.

Проще найти нужные реквизиты по месту регистрации ФОП и названию местной налоговой инспекции или по символу счета:

  • 201 — ЕСВ с зарплаты сотрудников;
  • 204 — ЕСВ для ФОП за себя.

Все реквизиты могут быть указаны в Кабинете налогоплательщика.
За четвертый квартал 2020 года ФОПы должны уплатить ЕСВ до 19 января 2021-го, а единый налог — до 19 февраля 2021 года.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 45 секунд ago
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