Украинский международный финансовый центр может начать работу в 2023 году

Сегодня, 20 января, на заседании Правительства был представлен проект меморандума, в котором заложено видение развития фондового рынка в Украине. Одним из ключевых шагов формирования этого рынка премьер-министр Денис Шмыгаль назвал открытие Украинского международного финансового центра (УМФЦ), который может начать работу в 2023 году. Об этом он сказал в своем телеграмм-канале.

Фото: kakzarabativat.ru

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«В ближайшее время мы примем и передадим меморандум для дальнейшего подписания с нашими международными партнерами. Создание благоприятных условий для функционирования рынка капиталов — один из ключевых шагов для строительства успешной Украины «, — подчеркнул Шмыгаль.

Что известно

«Был подготовлен меморандум между правительством и нашими американскими и европейскими партнерами по формированию и созданию Украинского международного финансового центра. Эта идея стала возможной благодаря принятию в прошлом году закона об упрощении привлечения инвестиций. Ориентировочное время запуска центра — 2023», — сказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Председатель НКЦБФР отметил, что новый финансовый центр будет базироваться на пяти учреждениях:

консультационный совет,

бюро по связям с инвесторами,

арбитражный центр,

универсальная биржа,

финансово-инфраструктурный холдинг.

По мнению Хромаева, реализация проекта по запуску УМФЦ позволит ускорить экономический рост и улучшить общее благосостояние населения.

«По нашим предварительным подсчетам, это — дополнительных 2% к ВВП ежегодно. Кроме того, это — справедливые и прозрачные процессы ценообразования на основные товары и инструменты», — подчеркнул глава Нацкомиссии.

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Напомним

Как сообщалось, концепция развития фондового рынка в Украине была представлена 22 октября 2020 года на совещании по обсуждению вопроса о создании инфраструктуры для развития фондового рынка в Украине.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, «фондовый рынок — это то, что есть у всех наших успешных соседей. Поэтому его создание является одним из приоритетов правительства. Ведь это будет означать дополнительные финансовые инструменты для внутреннего и внешнего инвестора».

Источник: МинФин