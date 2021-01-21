Учетная ставка НБУ осталась без изменений: как отреагировал валютный рынок и спекулянты

Как и писал «Минфин» в утреннем прогнозе — правление Нацбанка решило сохранить учетную ставку на том же уровне 6% годовых. Чиновников можно понять. Инфляционные риски, спровоцированные ростом стоимости энергоносителей, повышением социальных выплат и минимальной зарплаты, а также проблемами дефицита бюджета — очень велики. И одним из главных месседжей для профессиональной среды из того, что сказал глава НБУ Кирилл Шевченко во время сегодняшнего пресс-брифинга — это то, что в случае дальнейшего роста инфляционных показателей Нацбанк готов повышать учетную ставку.

Фото: liteforex.com

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В принципе, пока рынок закладывал в своих расчетах сохранение учетной ставки на действующем уровне и поэтому особой реакции на валютном межбанке именно на такое решение регулятора не было. Торги прошли под знаком уже будничных попыток спекулянтов и продавцов-экспортеров раскачать курс в моменты ситуативного роста спроса на валюту и таких же прогнозируемых попыток занизить котировки со стороны покупателей-импортеров и тех нерезидентов, кто вчера получил гривну от погашений ОВГЗ и все же решил зафиксировать свои доходы в валюте.

В целом, можно сказать, что «победа» сегодня осталась за продавцами и спекулянтами. Хотя под конец торгов они и были вынуждены все же сбавить свои аппетиты — основная часть сделок в четверг все же прошла по курсам более высоким, нежели вчера. Именно поэтому за 21 января вырос как справочный курс НБУ на 12:00 до уровня 28,2408 гривен, так и официальный на завтра сразу на 5 копеек — до 28,2561 гривны за доллар.

Регулятор сегодня участия в торгах не принимал, хотя некоторые участники рынка и надеялись на его выход с интервенцией по продаже валюты в момент активной раскачки котировок спекулянтами в середине дня.

Ход торгов:

После постепенного возвращения рынка в обычный ритм — спрос начал активно превышать предложение и доллар начал расти. С утренних 28,22/28,24 гривен курс к 11:00 вырос до 28,225/28,245 гривен, к 12:00 до 28,245/28,265 гривен, а к обеду достиг пиковых значений 28,285/28,305 гривен. Спекулянты активно играли «на повышение», а часть продавцов умышленно не выставляли все свои объемы предложения, чтобы им подыграть. Это срабатывало почти до 15:00 и котировки продажи закрепились свыше 28,30 гривен.

Но затем желающих покупать так дорого уже почти не осталось, а вот «пожадничавших» продавцов — еще хватало. Не встречая больше спроса на валюту по таким ценникам — они были вынуждены частично сбавить свои аппетиты. Торги закончились курсом 28,26/28,28 гривен. А некоторые сделки на небольшие суммы прошли и по котировкам ниже этих значений.

Главные события 21 января на межбанке:

Доллар в целом по дню вырос — с утренних 28,22/28,24 гривен до 28,26/28,28 гривен к концу дня, а евро — с 34,1998/34,2240 гривен до 34,3387/34,3545.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,2408 гривен, а официальный на 22 января 2021 года установлен на отметке 28,2561 гривен за доллар.

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Источник: МинФин