Валюта в среду: что происходило с курсом доллара и евро

Как мы и предупреждали в утреннем прогнозе — сегодня на валютном рынке никому скучать не приходилось. Ни казначеям банков, ни дилерам, ни самим клиентам.

Фото: timer-odessa.net

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В первой половине дня финансистам надо было обеспечить гривневые клиентские платежи запоздавших должников бюджета — вчера был последний срок уплаты значительной части налогов. Кроме того, важно было гарантировать операции в нацвалюте покупателей ОВГЗ-аукциона, прошедшем 19 января.

Не все банки обладали необходимым объемом свободной гривневой ликвидности и некоторые выходили на ресурсный межбанк для покупки недостающих средств. Другие предпочитали продать собственную валюту с позиции, чтобы подкрепить свои гривневые корсчета. Это в какой-то степени добавило предложения валюты на рынке, но явно не в тех объемах, которые были нужны покупателям. В итоге, это привело к нехватке предложения на межбанке и доллар начал постепенно расти. С утренних 28,13/28,15 гривен курс к 11 часам вырос до 28,16/28,18 гривен, а к полудню и до 28,22/28,24.

После 11 часов часть нерезидентов из тех, кому нужна была гривна для расчетов за купленные вчера на аукционе ОВГЗ — вышли с продажей доллара на пике котировок через Ситибанк. Это в какой-то степени снизило давление на гривну и к обеду курс чуть просел до 28,215/28,235. Пока Ситибанк продавал валюту — это сдерживало рост курса на межбанке, а также уменьшало аппетиты спекулянтов. А то они уже почувствовали возможности быстрого заработка и начали «раскачивать» курс.

Но ближе к 15 часам Ситибанк ушел, а желание подзаработать у спекулянтов еще сохранялось. В результате после обеда котировки доллара выросли до 28,255/28,28 гривен, но выше уже не пошли. Причина проста — на торгах не осталось желающих купить валюту, и переплачивать спекулянтам уже стало некому. Поэтому курс плавно снизился до 28,255/28,275 гривен к 16 часам, а затем окончательно застыл на этом уровне уже до самого завершения сессии.

Ситуация с евро на украинском межбанке сегодня особо не менялась и полностью зависела от поведения пары евро/доллар на международном рынке. В результате — евро за 20 января на нашем рынке подешевел с 34,1892/34,2135 до 34,1292/34,1533 гривен, а на международном — к моменту написания статьи просел до 1,2080 доллара.

Главные события 20 января на межбанке:

Доллар вырос на 12,5 копеек — с утренних 28,13/28,15 гривен до 28,255/28,275 гривен к концу дня, а евро подешевел на 6 копеек — с 34,1892/34,2135 гривен до 34,1292/34,1533.

Нацбанк не выходил на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,1812 гривен, а официальный на 21 января 2021 года установлен на отметке 28,2035 гривен за доллар.

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Источник: МинФин