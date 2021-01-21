В НБУ объяснили, почему учетная ставка уже полгода является рекордно низкой, а кредиты не дешевеют

Низкая учетная ставка — необходимое, но недостаточное условие для существенного снижения ставок по кредитам. Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб во время монетарного брифинга.

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По словам Сологуба, чтобы банки существенно снижали проценты по кредитам, нужно также влияние других факторов. «Монетарная трансмиссия сработала достаточно неплохо, если мы смотрим на ставки для бизнеса. В то же время ставки выше, чем могли бы быть на рынке государственных облигаций, а также по ипотечным и потребительским кредитам «, — признал Сологуб.

Снижать кредитные ставки не позволяют высокие риски. «Ответ, что делать для снижения кредитных ставок, достаточно тривиален — снижать структурные риски экономики. В частности, те, которые вытекают из слабости судебной системы, большой доли теневой экономики и так далее», — отметил Сологуб.

Какие кредиты подешевели

Как отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко, в течение прошлого года снизились ставки по кредитам для бизнеса в национальной валюте. Если в декабре 2019 года средняя составляли 14,8%, то в декабре 2020 — уже 8,2%.

Кроме этого, по его словам, за тот же период ставки по ипотечным кредитам снизились с 19,6% до 12,1%.

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Напомним, сегодня Правление Нацбанка объявило о решении оставить учетную ставку без изменений — 6% годовых. На таком уровне она была установлена в июне прошлого года.

Поэтапное снижение учетной ставки началось в апреле 2019 года, когда Нацбанк снизил ее с 18% до 17,5%.

Источник: МинФин