В ЕЦБ изучают механизм внедрения цифрового евро

Европейская комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что на текущий момент ведется изучение возможности разработки и внедрения цифрового евро. Об этом пишет psm7.com со ссылкой на pymnts.com.

Фото: cryptopost.ru

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Причины

Прогресс цифровых технологий и быстрые изменения в сфере использования криптовалют обусловили изучение возможности внедрения цифрового евро со стороны европейских организаций.

Согласно заявлению, это станет «дополнением к платежным решениям, которые предоставляются в частном коммерческом секторе».

Отмечается, что и Европейская комиссия, и ЕЦБ совместно рассматривают широкий спектр политических, юридических и технических вопросов, возникающих в связи с возможным введением цифрового евро, с учетом их соответствующих мандатов и компетенций.

Ожидания

К середине 2021 года Европейский центробанк примет решение относительно необходимости разработки цифровой валюты, даты начала и своего участия в этом процессе, следует из текста заявления.

Еще в ноябре прошлого года президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что цифровое евро может стать реальностью в течение уже ближайших двух-четырех лет.

В тексте нынешнего заявления также отмечается, что регулирующие органы «продолжают прикладывать свои усилия для поддержания сильной и динамичной сферы цифровых финансов и интегрированного платежного сектора, чтобы покрывать возникающие потребности в области электронных платежей на европейском континенте».

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Источник: МинФин