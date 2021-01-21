Финансы
Курс валют на вечер 21 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка и доллар и евро прибавили в весе: доллар — по копейки на обеих операциях, евро — 14 копеек на покупке и 13 копеек на продаже.
Фото: epravda.com.ua
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Валюта
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Открытие 21 января
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Закрытие 21 января
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Изменения
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доллар
|28,22/28,24
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28,26/28,28
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4/4
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евро
|34,19/34,22
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34,33/34,35
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14/13
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рубль
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0,3844/0,3848
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0,3832/0,3836
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0,0012/0,0012
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,2200−28,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1998−34,2240 грн/евро, торги по рублю — 0,3844−0,3848 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,15−28,35 гривны. Евро покупают по 33,95 гривны, продают по 34,39 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15−28,35 гривны, евро — 34,06−35,50 гривны.
Источник: МинФин