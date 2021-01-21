Финансы

Курс валют на вечер 21 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка и доллар и евро прибавили в весе: доллар — по копейки на обеих операциях, евро — 14 копеек на покупке и 13 копеек на продаже.

Фото: epravda.com.ua

0

Валюта

Открытие 21 января

Закрытие 21 января

Изменения

доллар

 28,22/28,24

28,26/28,28

4/4

евро

 34,19/34,22

34,33/34,35

14/13

рубль

0,3844/0,3848

0,3832/0,3836

0,0012/0,0012

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,2200−28,2400 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,1998−34,2240 грн/евро, торги по рублю — 0,3844−0,3848 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,15−28,35 гривны. Евро покупают по 33,95 гривны, продают по 34,39 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15−28,35 гривны, евро — 34,06−35,50 гривны.

Источник: МинФин

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