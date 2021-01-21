Крупнейший инвестор мира готовится торговать биткоином

Крупнейшая управляющая компания мира BlackRock с активами в $8,7 трлн подала в среду два заявления в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в которых выразила намерение торговать биткоином. Об этом пишет ProFinance.

Фото: bitnovosti.com

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«Некоторые фонды могут заключать сделки с фьючерсными контрактами, основанными на биткоине», — говорится в документах.

Речь идет о двух фондах: BlackRock Strategic Income Opportunities и BlackRock Global Allocation Fund, а торговать они планируют расчетными фьючерсами, которые не предусматривают поставки базового актива, отмечает Bloomberg.

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Напомним

В 2018 году глава BlackRock Ларри Финк сообщил в интервью Bloomberg TV, что клиенты его компании не интересуются криптовалютами. Однако затем некоторые высокопоставленные представители BlackRock начали демонстрировать все большую открытость биткоину.

В частности, в декабре 2020 года инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер отметил очевидный спрос на биткоин и даже сказал, что эта криптовалюта «надолго станет частью инвестиционных портфелей».

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Источник: МинФин