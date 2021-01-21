Как изменились цены на жилье в Украине. Данные Госстата

В IV квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,4%. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом говорится в данных Госстата.

Фото:vechirka.net

12

Как изменились цены за год

За год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 6,1%, на вторичном — на 9,7%.

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 7,2%, на вторичном — на 9,8%.

Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 4,5%, на вторичном — на 10%.

Трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 7,7%, на вторичном — на 9,4%.

Читайте также: Акции на квартиры в Киеве: скидки от застройщиков в начале года

Что будет с ценами в 2021 году

Ранее «Минфин»писал, что рост цен на жилье в 2021 году неизбежен. Так считает председатель правления международного бизнес-объединения The Wall-Ukraine Виталий Грусевич.

Что влияет на стоимость жилья

Во-первых, курс доллара. Он влияет на цены материалов, что отражается на стоимости самого строительства.

Во-вторых, спрос. Он может существенно скорректировать цены, что и объясняет неоднозначное подорожание относительно регионов.

Читайте также: Жилье в наследство: как оформить и продать

Источник: МинФин